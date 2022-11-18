2022/11/18 | 11:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة محكمة مساء الخميس إن إدارة...

ظهرت المقالة إدارة بايدن: ولي عهد السعودية لديه حصانة في قضية مقتل خاشقجي أولاً على المسلة.

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