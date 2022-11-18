"تطور صادم".. سارة ليا واتسون تعلق لـCNN على طلب إدارة بايدن الحصانة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

2022/11/18 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، إن منح الحصانة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يشير إلى "ضوء أخضر للاستمرار في القيام بما قام به".

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