2022/11/18 | 12:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحدي التصدي لملف شركات...

ظهرت المقالة حقبة السوداني أمام اختبار فك الارتباط بين شركات الهاتف والجهات النافذة..



وإعادة تقييم التراخيص أولاً على المسلة.

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