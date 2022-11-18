وزير النفط: الأشهر المُقبلة ستشهد زيادة في إنتاج المنتجات النفطية

2022/11/18 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعهدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، بزيادة منتجاتها في الأشهر المُقبلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيّان عبد الغني، وخلال زيارته لشركة مصافي الوسط، أكد أن تطوير قطاع التصفية وزيادة الإنتاج من أهداف البرنامج الحكومي، وأن قطاع التصفية يقع من ضمن أولويات عملنا وخططنا المستقبلية، ويحظى باهتمام ودعم من قبل رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "وزير النفط بحث مع إدارة الشركة خطط رفع الطاقة التكريرية لشركة مصافي الوسط الى (500 ألف برميل) في اليوم العام 2026، وأفصح عن الإنتاج الحالي لمصفى الدورة الذي يبلغ (140 ألف) برميل في اليوم".

وأشار الى "سعي وزارة النفط لتطوير المصافي الحالية، وزيادة الإنتاج منها، وتقليل استيراد المنتجات النفطية، منوها بأن "فترة الأشهر القليلة المقبلة ستشهد زيادة في إنتاج المنتجات النفطية".

ووجه وزير النفط إدارة الشركة بـ"الإسراع بوضع دراسة إضافة وحدات جديدة لمصافي السماوة، والديوانية، والنجف، تهدف الى تحقيق زيادة بالإنتاج وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات المعنية، مؤكداً على "العمل وفق متطلبات السلامة المهنية والحفاظ على المعايير البيئية والصحة العامة".

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