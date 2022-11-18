الجهد الحكومي: تخصيص 5 مليارات لتلبية الاحتياجات الأساسية للمناطق المحرومة

2022/11/18 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف فريق الجهد الحكومي، الجمعة، عن خطط لمعالجة 4 قطاعات بشكل عاجل، فيما أكد تخصيص 5 مليارات لتلبية الاحتياجات الأساسية للمناطق المحرومة.

وقال وكيل وزارة الإعمار والإسكان جابر الحساني لوكالة الأنباء الرسمية، إن "خطة فريق الجهد الهندسي لمعالجة الواقع الخدمي بدأت في 4 مناطق موزعة ما بين الرصافة والكرخ ولكل جانب منطقتان، لمعالجة النقص الحاد في خدمات البلدية، وقطاع المدارس والصحة والكهرباء".

وأضاف أنه" بشكل أولي تم تحديد قرابة 25 ألف مربع لمعالجة الطرق، في المناطق التي تعاني من نقص حاد في الخدمات ببغداد"، لافتاً الى أنه" تم تحديد 45 ألف متر مربع كتعبيد الطرق في منطقة دوانم الشعلة والعوينات والتاجيات، أما المناطق الواقعة في جانب الرصافة كمنطقة سبع قصور والنهروان فقد بدأنا العمل فيها".





وأشار الى أن" عدد آليات فريق الجهد الهندسي بتصاعد مستمر، حيث وصل الى الآن قرابة 150 آلية، وهنالك تحرك باتجاه المدارس بعد تزويد الجهد الهندسي من قبل مديريات التربية بالاحتياجات الأساسية للمباشرة بالمدارس الأكثر احتياجاً".

وبشأن التحديات التي توجه الجهد الهندسي، أكد الحساني أن" عشوائيات بعض المناطق تشكل عائقاً أمام تقديم الخدمات، والأمطار كذلك تؤثر على استمرار تقديم الخدمات بشكل عاجل، وقلة الأموال"، موضحاً أن" المناطق العشوائية يتم التعامل معها كواقع حال ".

ولفت الى أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بشكل أولي بتخصيص 5 مليارات لتلبية الاحتياجات العاجلة الى أن يتم تخصيص أموال في الموازنة المقبلة".

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