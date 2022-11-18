العراق: حصيلة جديدة لانفجار السليمانية مع استمرار البحث عن ناجين

2022/11/18 | 12:23 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر صحية وطبية بمحافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، بأن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين من جراء الانفجار الذي وقع ليل أمس في المدينة، بينما ارتفع عدد القتلى إلى 9.

وسجّلت المحافظة ليل أمس وقوع ضحايا بانفجار منظومة غاز في منزل سكني، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى، وتهديم 3 منازل، بحسب ما أكده مسؤولون في المحافظة.

🔴 عـــــــــــاجل :: الانانهيار منزل نتيجة انفجار بمحافظة السليمانية.



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— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) November 17, 2022

ووفقاً لبيان لوزارة الصحة في الإقليم، صدر صباح اليوم الجمعة، فإن "حصيلة انفجار منظومة غاز التدفئة في أحد المنازل في حي كازينو بمدينة السليمانية بلغت 9 ضحايا من المدنيين، تراوحت أعمارهم بين 11 - 55 عاما، بينما أُصيب 13 آخرون بجروح أربعة منهم حالتهم الصحية غير مستقرة"، مؤكدة أن "أكثر من 13 شخصا مازالوا في عداد المفقودين".

وأضافت، أنها "وجهت المراكز الصحية القريبة من محل الحادث بعلاج المصابين".

من جهته، قال ضابط في أسايش (أمن) السليمانية، إن "فرق الإنقاذ مازالت حتى الساعة تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض"، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الانفجار ضخم جدا وأن تحديد ما إذا كان متعمدا أم لا غير ممكن الآن".

وأشار إلى أن "التحقيق يجري على مستوى عال، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية اليوم أو غدا على أبعد تقدير".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، قد وجّه محافظة السليمانية والمؤسسات الحكومية المعنية بإجراء تحقيق دقيق وسريع حول حادث الانفجار.

من جانبه، أعلن محافظ السليمانية هڤال أبو بكر، حالة الحداد في المحافظة لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا التفجير.

وكانت الأجهزة الأمنية والصحية وفرق الدفاع المدني في السليمانية، قد استنفرت منذ ليل أمس بموقع الانفجار، وأكدت دائرة طوارئ السليمانية، أن 10 فرق إنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، لإخلاء المواطنين من مكان التفجير.

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