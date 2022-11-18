2022/11/18 | 12:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف تطالب الحكومة بدعم وتأبيد موقف فرق الحفر العراقية في خور عبدالله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/18 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تطالب الحكومة بدعم وتأبيد موقف فرق الحفر العراقية في خور عبدالله) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تطالب الحكومة بدعم وتأبيد موقف فرق الحفر العراقية في خور عبدالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).