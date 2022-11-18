الأمن الوطني يطيح بـ15 إرهابياً في 6 محافظات

2022/11/18 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، القاء القبض على 15 إرهابياً في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "استنادا إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة واستكمالاً لعمليات جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي، تمكنت مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على ١٥ إرهابياً في محافظات (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وواسط وكركوك وديالى)".

واضاف، ان "الامن نصب كمائن محكمة أفضت إلى تنفيذ عمليات القبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب وجرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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