توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية بمطار بغداد وتأجيل مواعيدها لأكثر من 6 ساعات

2022/11/18 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد عدد من المسافرين في مطار بغداد، اليوم الجمعة، بتأخر رحلات الخطوط الجوية العراقية منذ صباح اليوم، فيما اكدوا تأجيل الخطوط للرحلات لأكثر من 6 ساعات دون اي توضيح.

وقال عدد من المسافرين لـ (بغداد اليوم)، إنهم "ينتظرون في صالة مطار بغداد منذ ساعات الفجر على اعتبار رحلاتهم تنطلق في الساعة السابعة والسابعة والنصف صباحا"، مؤكدين أن "رحلات الخطوط الجوية العراقية تم تأجيلها لغاية الساعة الثانية ظهرا دون اي تفسيرات او اشعار من قبل ادارة الشركة".

واوضحوا، أن "حالة من التذمر بدأت تسود بين المسافرين ازاء الفشل الذريع لتنظيم رحلات الخطوط الجوية العراقية وتكرار هذه المشاكل بتعطيل الرحلات "، فيما طالبوا سلطة الطيران باتخاذ اجراءات بحق الشركات المخالفة للضوابط وعدم احترام توقيتات رحلات المسافرين.

وكانت الخطوط الجوية العراقية مؤخرا قد اوقفت رحلاتها لعدة ساعات بسبب اختراق لنظام الشركة الالمانية المسؤولة عن تنظيم الرحلات.

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