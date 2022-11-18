2022/11/18 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أعلن محافظة السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة انفجار خزان الغاز داخل منزل بمركز المدينة إلى 11 ضحية.

وقال ابو بكر في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ، إن" أحد الأطفال توفي لترتفع الحصيلة الى 11 ضحية، مردفا بالقول ان عدد الجرحى بلغ 12 شخصا".

ودعا المحافظ السكان المتجمهرين بالقرب من مكان الحادث إلى المغادرة، قائلا: "نحن بحاجة الى ان يتركنا المواطنون وشأننا ويمنحونا الفرصة بأن ننجز عملنا".

واكمل المحافظ كلامه قائلا:"نملك فرق جيدة جدا باماكنهم مواصلة عملية البحث عن المفقودين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة انفجار السليمانية لـ 11 ضحية وإصابة 12 آخرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة انفجار السليمانية لـ 11 ضحية وإصابة 12 آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).