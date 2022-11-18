محافظة بغداد: تغيير سعر الدولار غيّر كلف انجاز 4 مستشفيات جديدة في بغداد محالة منذ 2013

2022/11/18 | 12:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن معالجات بشأن مشاريع المستشفيات الأربعة المحالة منذ العام 2013، مبينة ان تغيير سعر الدولار والتضخم العالمي ادى لتغير كلف انجاز هذه المستشفيات.

وقال مدير قسم الهندسية في محافظة بغداد حيدر كريم، إن “المحافظة تبنت آلية بناء 4 مستشفيات بجانبي الكرخ والرصافة وهي: مستشفى الحرية بسعة 400 سرير، ومستشفى الفضيلية بسعة 200 سرير، فضلاً عن مستشفى الشعب بسعة 200 سرير، وإضافة بناء وتأهيل مستشفى النعمان بسعة 75 سريراً”.

وأوضح أن “نسب الإنجاز في مستشفى الفضيلية بلغت 70 بالمئة ، كما تم إضافة دور للأطباء بواقع 4 بنايات، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50 بالمئة”، مشيراً الى أن “نسبة الإنجاز لمستشفى الحرية بلغت 50 بالمئة، ومستشفى النعمان 68 بالمئة، أما مستشفى الشعب فوصلت نسبة الإنجاز فيه الى 68 بالمئة”.

وأضاف أن “المحافظة واجهت مشاكل عديدة بهذا الملف نتيجة توقف قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 بشأن إيقاف المشاريع قليلة الإنجاز وبعد معاودة النشاط اصطدمت المحافظة بمشاكل مالية لأن أسعار كلف الإنجاز تغيرت، فضلاً عن التطورات العالمية التي أثرت على أسعار النفط ومشكلة التضخم بالإضافة الى تغيير سعر صرف الدولار وجميعها كانت معوقات حالت دون الإنجاز”.

وأشار الى أنه “بموجب قرار مجلس الوزراء 301 لسنة 2020 والذي عالج سعر صرف الدولار بالنسبة للمشاريع الحكومية، أكملت المحافظة المتطلبات، وتم رفعها الى وزارة التخطيط لغرض اتمام الإجراءات إضافة الى لجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018 والتي عالجت مشكلة فوارق أسعار الأجهزة ما بين تاريخ إحالة مشاريع المستشفيات الأربعة إذ إن المتطلبات عند توقيع العقود في العام 2013 تختلف عما هو عليه في العام 2020 نتيجة التطور الحاصل في الأجهزة”.

وتابع: “تم إعداد دراسات كاملة ورفعت الى مجلس الوزراء للمصادقة”، مؤكداً “السعي الجاد في إكمال المتطلبات، وفي حال توفر السيولة المالية فسيتم إنجاز المستشفيات الأربعة خلال سنة واحدة”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجّه خلال اجتماع ضمّ محافظ بغداد محمد جابر العطا، والمديرين العامين، ورؤساء الأقسام في المحافظة، وزارة التخطيط بحسم فارق سعر الصرف لمشاريع المستشفيات في بغداد، واعتبارها من أولى الأولويات”، موعزاً الى الوزارة أيضاً “بحصر الشركات المحلّية التي نفّذت مشاريع المجاري في المحافظات كافة، وتميّزت في الإنجاز بتأييد من الجهات المستفيدة، لغرض دعوة هذه الشركات لتنفيذ مشاريع مجاري محافظة بغداد، ووجه أيضاً بضرورة وضع خطط سريعة لمعالجة مشاكل تقديم الخدمات الملحّة للمواطنين كما وجه مكتب رئيس الوزراء بمتابعة هيئة النزاهة، لبيان أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على تقرير ديوان الرقابة المالية لمشروع تأهيل وتطوير مستشفى النعمان، وإحالة موظفي النزاهة المقصرين الى التحقيق”.

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