2022/11/18 | 12:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه في السويد، الجمعة، أن التفجيرات التي ضربت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و 2 في بحر البلطيق في سبتمبر وتم بناؤها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا جرت في إطار تخريب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السويد تعلن نتائج التحقيق الأولي بشأن تخريب "نورد ستريم") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السويد تعلن نتائج التحقيق الأولي بشأن تخريب "نورد ستريم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).