انتشال 3 جثث من تحت ركام انفجار منظومة الغاز في السليمانية

2022/11/18 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأعلن محافظ السليمانية هافال أبو بكر، اليوم الجمعة، انتشال 3 جثث من تحت ركام انفجار منظومة الغاز في المحافظة.

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