القبض على 15 إرهابياً فــي ست محافظات

2022/11/18 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على ١٥ إرهابياً فــي مناطق متفرقة من البلاد.

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