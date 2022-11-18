وزير النفط الإيراني يجري قريبا زيارة إلى العراق

2022/11/18 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام إيرانية عن قرب إجراء وزير النفط الإيراني جواد أوجي زيارة إلى العراق تلبية لدعوة من نظيره العراقي حيان عبد الغني.

وأكدت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية ان السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق أجرى محادثات مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين بحث خلالها تنفيذ الشركات الايرانية مشاريع الطاقة في العراق فضلا عن تبادل الآراء حول التعاون في مجال النفط والغاز بين البلدين وسبل تطوير هذا التعاون مشيرة إلى تلقي السفير دعوة من الجانب العراقي لإجراء وزير النفط الإيراني إلى العراق.

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