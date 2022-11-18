طقس العراق يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

2022/11/18 | 13:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد...

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