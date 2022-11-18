2022/11/18 | 13:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت وزير الاتصالات هيام الياسري، اليوم الجمعة، المضي بتأسيس شركة وطنية...

ظهرت المقالة الوزيرة هيام الياسري: ماضون في تأسيس شركة وطنية تتبنى الرخصة الرابعة للهاتف النقال أولاً على المسلة.

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