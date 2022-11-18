2022/11/18 | 13:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UgDAKhqYGmI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك..استعدادات وتحضيرات لموسم الشتاء) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك..استعدادات وتحضيرات لموسم الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).