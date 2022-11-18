محافظ ميسان يصادق على قوائم موظفي العقود لتثبيتهم على الملاك الدائم

2022/11/18 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صادق محافظ ميسان علي دواي لازم، الجمعة، على قوائم موظفي عقود 6 دوائر لتثبيتهم على الملاك.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "محافظ ميسان علي دواي لازم،صادق على قوائم العقود لدوائر (صحة ميسان - زراعة ميسان - هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة - دائرة العمل والتدريب المهني - مديرية ماء ميسان - مديرية مجاري ميسان) ممن لديهم خدمة عقدية (سنتان فأكثر) لغرض إرسالها إلى وزارة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم".

وأضاف أنه "ستتم المصادقة على قوائم عقود (مديرية تربية ميسان ومديرية بلديات ميسان) حال وصولها إلى ديوان المحافظة".

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