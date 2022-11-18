وزارة النفط تتعهد بزيادة منتجاتها في الأشهر المُقبلة

2022/11/18 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعهدت وزارة النفط،اليوم الجمعة،بزيادة منتجاتها في الأشهر المُقبلة.وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز إن”نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني،وخلال زيارته لشركة مصافي الوسط اكد أن تطوير قطاع التصفية وزيادة الانتاج من أهداف البرنامج الحكومي وأن قطاع التصفية يقع من ضمن أولويات عملنا وخططنا المستقبلية ،ويحظى باهتمام ودعم من قبل […]

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