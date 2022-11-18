2022/11/18 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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اقامت السفارة الجزائرية في روما حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة، تحت عنوان " شعلة لا تنطفئ".

وقالت جمعية الصداقة الإيطالية العربية في بيان لها بمناسبة اندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي "الجمعية هنأت سفارة الجزائر بالمناسبة ".

واضافت، ان "الجمعية تمثلت بمسؤول العلاقات الدولية طلال خريس الذي قدم بالتهاني لسفير الجزائر عبد الكريم طواهرية".

واشارت: "يحتفي الشعب بالذكرى الـ68 لاندلاع ثورة التحرير الوطني في جزائر جديدة مشيدة الأركان، استلهمت من ماضيها المجيد مبادئ أسست على ضوئها دولة سيدة، بمؤسسات قوية واقتصاد واعد ودبلوماسية مؤثرة، وبجبهة داخلية محصنة وموحدة ومجندة لتحقيق الريادة في كل المجالات".

وذكرت: ان "هذه الجزائر الجديدة التي كرست في قانونها الأعلى بيان أول نوفمبر 1954 كمرجعية أساسية لا يمكن الانحراف عنها وفاء لرسالة الشهداء"

وانهى بيان جمعية الصداقة "التأكيد على موقف الجمعية المتضامن مع الشعب الجزائري".

ويذكر ان القاعة غصت بالمهنئين من شخصيات رسمية وأحزاب وفعاليات اضافة الى عدد كبير من محبي الجزائر ومنهم من كبار السن الذين ساندوا الجزائر المجيدة .

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