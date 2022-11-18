واقعة السليمانية.. انتشال آخر جثة ليرتفع العدد الكلّي لـ 15 شخصاً

2022/11/18 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

اعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، اليوم الخميس، انتهاء عملية البحث عن المفقودين بانفجار المبنى وسط المدينة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لم تتبق أي جثة تحت ركام الانفجار".

واضافت، أن "عمليات الانقاذ تمكنت من انتشال 15 شخصاً".

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