هيئة الإعلام والإتصالات تكشف عبر (بغداد اليوم) خطوات تخفيض كارتات الهاتف النقال

2022/11/18 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، علي المؤيد، اليوم الجمعة، عن وجود دعم برلماني وحكومي للهيئة من اجل المضي برفع الضريبة عن أسعار كارتات الاتصالات، موضحا أن ذلك سيجعل سعر الكارت موازي لقيمة استعماله.

وقال المؤيد، لـ ( لبغداد اليوم ) إن "المساعي قائمة لغرض تضمين موازنة العام المقبل نص لرفع الضريبة عن كارتات التعبئة لان الاتصالات حق من حقوق المواطنين"، معبرا عن اعتقاده بأن "وضع ضريبة على هذا الحق يسبب الضرر على المواطن وميزانيته ".

وتابع، أنه "من الممكن فرض الضرائب على أمور كمالية وليس على مثل هذا الأمر لأننا نريد تخفيض المصروفات عن كاهل المواطنين"، مشيرا الى أنه "الان هو زمن الرخاء وليس التقشف، وعليه يجب ان يعيش المواطن الرخاء لطالما الوضع المالي مستقر بالعراق ".

وفي 6 تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، تبنيها تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال.

وذكر مكتب وزيرة الاتصالات في بيان ورد لـ(بغداد اليوم) انها "اعدت دراسة شاملة لإعادة اسعار الكارتات الى ما كانت عليه سابقا".

واشارت الياسري بحسب بيان الوزارة، إلى ان "هذا الملف سيطرح في أقرب جلسة لمجلس الوزراء وتضمينه في موازنة عام 2023 قبل تصويت مجلس النواب عليها، مشددة على أهمية دعم السلطة التشريعية لهذا الملف".

وأضافت الوزيرة انها "تتشرف بتبني تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال لاسيما مع توجه الحكومة في دعم الطبقات الفقيرة".

وقبل ذلك، كانت قد رحبت لجنة الاتصالات والنقل النيابية بالتعهد الذي أطلقته وزيرة الاتصالات هيام الياسري بما يتعلق بتخفيض سعر كارتات الرصيد، بالتعاون مع مجلس النواب.

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري لـ(بغداد اليوم) إن "هناك شكاوى كثيرة قدمت لنا من المواطنين لارتفاع كارت الرصيد فترى سعر الكارت الـ5000 بسعر 6500 دينار"، متسائلة عن سبب وضع هكذا أسعار تنافي القيمة الحقيقية لكارت التعبئة"، مبينة أن "اي خطوات تصب بمصلحة المواطن فنحن معها وعليه نطالب بخطوات جادة بهذا الشأن".

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري قد تعهدت بالمضي بتخفيض اسعار الكارتات الخاصة بشركات الهاتف النقال، والغاء الضريبة البالغة 20%، والتي تم وضعها في عهد حكومة حيدر العبادي نتيجة الأزمة المالية التي شهدها العراق في حينها.

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