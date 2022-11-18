فان دايك: غياب ماني يضعف كأس العالم

2022/11/18 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال، فيرجيل فان دايك، قائد منتخب هولندا إن غياب زميله السابق في ليفربول السنغالي، ساديو ماني، عن نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق الأحد المقبل في قطر سيضعف البطولة رغم أن فريقه […]

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