الدفاع المدني في السليمانية يعلن الحصيلة النهائية لانفجار المحافظة

2022/11/18 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، اليوم الجمعة، الحصيلة النهائية لانفجار المحافظة فيما بينت أنه لم تتبق أي جثة تحت ركام الانفجار .وقال مدير الدفاع المدني في السليمانية، العميد ديار […]

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