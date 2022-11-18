شاهد طيارًا يتدلّى من نافذة قمرة قيادة الطائرة بمطار أمريكي.. لماذا؟

2022/11/18 | 13:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت خطوط ساوث ويست الجوية مقطع فيديو لطيار يتدلّى من نافذة قمرة القيادة بغية استعادة هاتف ذكي تركه أحد الركاب على متن الطائرة عند بوابة انتظار في مطار Long Beach في لوس أنجلوس.

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