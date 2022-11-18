وزير النفط يحث شركة نفط الوسط على رفع الطاقة التكريرية

2022/11/18 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

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بحث نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزيرُ النفط حيان عبد الغني مع ادارة شركة نفط الوسط في خططِ رفع الطاقة التكريرية إلى خمسِ مئةِ ألفِ برميل يوميا في العام الفين وستة وعشرين ..

وقال وزير النفط خلال زيارةٍ قام بها للشركة إن قطاعَ التصفية يقع من ضمنِ أولوياتِ عمل الوزارة وخططِها المستقبلية ويحظى باهتمامِ ودعمِ رئيس مجلس الوزراء ..



مشيرا الى سعي وزارة النفط الى تطويرِ المصافي الحالية وتقليل استيراد المنتجات النفطية ..

ووجه عبد الغني إدارةَ الشركة بالإسراع بوضعِ دراسةِ أضافةِ وحداتٍ جديدة لمصافي السماوة والديوانية والنجف بهدفِ زيادة الانتاج وتوفير فرصِ عملٍ لأبناء المحافظات المعنية.

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