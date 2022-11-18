السوداني يشكّل لجنة خاصة لفحص ومعاينة الأسمدة الزراعية

2022/11/18 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الزراعة، الجمعة، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة خاصة لفحص ومعاينة الأسمدة الزراعية والتحقق من نسب الإشعاع فيها.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، إن "الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بدعم القطاع الزراعي ووضعته من أولوياتها"، مبيناً أنه "تم إقرار خطة الاستزراع للموسم الشتوي، وتوجه نحو زيادة المساحات المزروعة بالمياه الجوفية، واستخدام تقانات الري الحديثة (المرشات الثابتة والمحورية) للمحاصيل الزراعية ومنها الحنطة والشعير، ورفع نسب الدعم للأسمدة من 35 الى 50 % ودعم البذور من 50 الى 70 % لتقليل شراء المستلزمات الزراعية وكلف الإنتاج، وزيادة الدخل المزرعي من أجل تشجيع المزارعين على استثمار الأمثل للأراضي الزراعية والتوجه نحو زراعة الأراضي ذات الإنتاجية العالية".

وبشأن سماد الداب أكد الجبوري أنه "تم تكليف لجنة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومختصين لفحص ومعاينة الأسمدة والتحقق من نسب الإشعاع فيها، ومعرفة مدى استخدامها للزراعة من عدمه"، لافتاً الى أن" الوزارة تنتظر نتائج اللجنة المختصة".

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