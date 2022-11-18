أطلال وركام وضحايا.. هذا ما خلفه الانفجار الغازي

2022/11/18 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

اوضحت مشاهد وصور حصلت عليها (بغداد اليوم)، الجمعة، حجم الدمار والركام الهائل الذي خلفه الانفجار الغازي في كازيوا بمركز محافظة السليمانية ليلة امس.

واعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، اليوم الخميس، انتهاء عملية البحث عن المفقودين بانفجار المبنى وسط المدينة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لم تتبق أي جثة تحت ركام الانفجار".

واضافت، أن "عمليات الانقاذ تمكنت من انتشال 15 شخصاً".

فيما اوضح مراسل (بغداد اليوم)، أن عمليات الانقاذ استمرت 17 ساعة وبمشاركة اكثر من 10 فرق من الدفاع المدني.

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