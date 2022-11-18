2022/11/18 | 14:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kcsh2jIkPf0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج "من بيروت" في جولة داخل كهف الفنون) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج "من بيروت" في جولة داخل كهف الفنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).