رونالدو: سان جيرمان سيبع الكثير من القمصان إذا انتقلت إليه!

2022/11/18 | 14:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

فتح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الباب أمام إمكانية انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وقال رونالدو في مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان عبر شبكة Talk TV “كل شي ممكن في كرة القدم، ولم لا؟ لكن لا أعرف ما سيحدث”، وذلك ردا على إمكانية انتقاله إلى النادي الباريسي.

أضاف قائد منتخب البرتغال “بالتأكيد باريس سان جيرمان سيبيع الكثير من القمصان إذا انتقلت إلى صفوفه”.

وينتهي تعاقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري بحلول يوم 30 يونيو 2023.

وبات رحيل رونالدو عن صفوف الشياطين الحمر أمرا مؤكدا أو مسألة وقت، بعد هجومه الشديد ضد إدارة النادي وكذلك الهولندي، إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق.

وتبقى علامات الاستفهام مفتوحة، هل يسمح مانشستر يونايتد برحيل النجم البرتغالي في يناير المقبل، أم يبقى اللاعب مع الفريق لنهاية عقده.

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