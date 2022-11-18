محكمة هولندية تدين روسيين وانفصاليا أوكرانيا بالمؤبد والغرامة بتهمة إسقاط الطائرة الماليزية عام 2014

2022/11/18 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة هولندية، الخميس، روسيين، وأوكرانيا انفصاليا، بالسجن المؤبد والغرامة، بتهمة ارتكاب جريمة قتل جماعي لتورطهما في إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 فوق شرق أوكرانيا عام 2014.

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