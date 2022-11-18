2022/11/18 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على تاجري مخدرات بحوزتهم أكثر من 2000 حبة في محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهم أكثر من 2000 حبة.. القبض على تاجري مخدرات في الانبار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهم أكثر من 2000 حبة.. القبض على تاجري مخدرات في الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).