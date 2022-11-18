2022/11/18 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، أنها على علم بأن طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح اليوم، على بعد نحو 50 ميلا بحريا جنوب غرب مسقط، حسب رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الهجوم على ناقلة نفط.. طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الهجوم على ناقلة نفط.. طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).