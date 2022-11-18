2022/11/18 | 14:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ارتفع عدد ضحايا الانفجار الغازي في محافظة السليمانية، إلى 13 شخصا،...

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السليمانية إلى 13 قتيلاً أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السليمانية إلى 13 قتيلاً) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السليمانية إلى 13 قتيلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).