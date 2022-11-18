2022/11/18 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قرر رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني، اليوم الجمعة، تكفله ببناء المنزل المنهار جراء انفجار السليمانية. وذكر الحزب في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “بافيل طالباني قرر تحمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالباني يتكفل ببناء المنازل المنهارة إثر تفجير السليمانية المركز الخبري الوطني.

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