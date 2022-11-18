2022/11/18 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة خاصة لفحص ومعاينة الأسمدة الزراعية والتحقق من نسب الإشعاع فيها، فيما أشارت الى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بدعم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه جديد من الحكومة بشأن الاسمدة الزراعية المركز الخبري الوطني.

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