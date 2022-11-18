السوداني يشكل لجنة خاصة لفحص الأسمدة الزراعية

2022/11/18 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة خاصة لفحص ومعاينة الأسمدة الزراعية والتحقق من نسب الإشعاع فيها، فيما أشارت الى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بدعم القطاع الزراعي.وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية إن “الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بدعم القطاع الزراعي ووضعته من أولوياتها”، مبيناً أنه” تم إقرار خطة الاستزراع للموسم الشتوي، وتوجه نحو زيادة المساحات المزروعة بالمياه الجوفية، واستخدام تقانات الري الحديثة (المرشات الثابتة والمحورية) للمحاصيل الزراعية ومنها الحنطة والشعير، ورفع نسب الدعم للأسمدة من 35 الى 50 % ودعم البذور من 50 الى 70 % لتقليل شراء المستلزمات الزراعية وكلف الإنتاج، وزيادة الدخل المزرعي من أجل تشجيع المزارعين على استثمار الأمثل للأراضي الزراعية والتوجه نحو زراعة الأراضي ذات الإنتاجية العالية”.وبشأن سماد الداب أكد الجبوري أنه”تم تكليف لجنة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومختصين لفحص ومعاينة الأسمدة والتحقق من نسب الإشعاع فيها، ومعرفة مدى استخدامها للزراعة من عدمه”، لافتاً الى أن” الوزارة تنتظر نتائج اللجنة المختصة”.وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق أن مادة السماد (الداب) هي عقد حكومي بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمعادن.وأضافت انه وبعد ورود تقرير الفحص للمادة من وزارة البيئة والكشف عن وجود نسب غير اعتيادية بخصوص تلوثها وفيها عناصر مشعة، أمر وزير الزراعة (السابق) بإيقاف توريد الكميات المتبقية والتحفظ على الكمية المتسلمة وعدم تجهيز أي كمية منها للفلاحين والمزارعين”.

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