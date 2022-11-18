2022/11/18 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين ضبط بحوزتهما على (2300) حبة مخدرة.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز انه “بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات الانبار بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار المخدرات في المحافظة وتم إلقاء القبض على (2) […]

ظهرت المقالة الانبار..



القبض على متهمين ضبط بحوزتهما على (2300) حبة مخدرة أولاً على ايرث نيوز.

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