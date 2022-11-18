2022/11/18 | 15:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات التركية تقتل 3 مسلحين في الـ"بي كي كي" بينهم قيادية شمالي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/18 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات التركية تقتل 3 مسلحين في الـ"بي كي كي" بينهم قيادية شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات التركية تقتل 3 مسلحين في الـ"بي كي كي" بينهم قيادية شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).