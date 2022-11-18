بينهم سامي الجابر ومحمد صلاح.. تعرّف على قائمة أكثر 11 لاعباً عربياً تسجيلاً للأهداف في المونديال

2022/11/18 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك اللاعبون العرب مع منتخباتهم الوطنية في 13 نسخة في بطولة كأس العالم، استطاعوا خلالها أن يهزّوا الشباك 61 مرة، ويعتلي السعودي سامي الجابر صدارة ترتيب الهدّافين، ثم يليه 10 لاعبين في المركز الثاني بالتساوي.

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