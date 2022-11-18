2022/11/18 | 15:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gv-pqfit8EA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يستعين بـ"رجل المالكي" لفتح اخطر ملفات الفساد في العراق | اخبار الثالثة 2022/11/18) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يستعين بـ"رجل المالكي" لفتح اخطر ملفات الفساد في العراق | اخبار الثالثة 2022/11/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).