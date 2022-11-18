موجات برد تضرب العراق بدءاً من اليوم

2022/11/18 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشهد العراق، موجات برد متوسطة الشدة، بدءاً من اليوم وحتى منتصف الأسبوع، وفق ما أعلن عنه المتنبئ الجوي صادق عطية.

وقال عطية في منشور على “فيسبوك” إن “العراق سيشهد موجة باردة متوسطة الشدة تنخفض معها درجات الحرارة لاسيما في ساعات اخر الليل والصباح الباكر بدءاً من اليوم وتستمر لمنتصف الأسبوع”.

وأوضح، أن “بوادر الموجة بانت هذا اليوم باندفاع هواء بارد في وسط وشمال البلاد ويتجه نحو الجنوب”، داعيا إلى “تجهيز الملابس الثقيلة”.

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