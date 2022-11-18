أخبار سارة لجماهير منتخب ألمانيا

2022/11/18 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكمل ثنائي منتخب ألمانيا، توماس مولر وأنطونيو روديغر، أول حصة تدريبية لهما مع منتخب “الماكينات” في قطر، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وبسبب المعاناة من إصابات طفيفة، غاب مولر، لاعب وسط المهاجم لفريق بايرن ميونخ الألماني، ورودريغر، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن المباراة الودية التي خاضها منتخب ألمانيا ضد منتخب سلطنة عمان وانتهت بفوزه 1-0، أول أمس الأربعاء.

وتواجد مولر وروديغر ضمن مجموعة من 6 لاعبين شاركوا في حصة تدريبية اختيارية لإعادة التأهيل، تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الألماني هانزي فليك، على ملعب الشمال، فيما حصل باقي لاعبي الفريق على راحة.

وكتب مولر على إنستغرام أنه مستعد للانضمام إلى تدريبات الفريق غداً السبت.

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