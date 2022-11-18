15 قتيلا وجرحى في انفجار خزّان غاز بالسليمانية

2022/11/18 | 16:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية- الزمان اونلاين ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار الغاز بالسليمانية الى خمسة عشر قتيلا ، اليوم الجمعة فيما البحث مستمر عن مفقودين ومحاصرين تحت الانقاض ، من جهته كان قد كشف مدير إدارة الطوارئ في مدينة السليمانية عرفان علي، اليوم الخميس، تفاصيل أولية عن الانفجار الذي شهدته المدينة جراء منظومة غاز في حي كازيوا.وذكر […]

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