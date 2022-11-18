2022/11/18 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة وزير الداخلية بالإيعاز بالتحقيق في الاعتداء على أحد الصحفيين أثناء أداء مهام عمله في أحد فنادق المدينة من قبل وافد من العمالة الأجنبية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الأنسان في البصرة تطالب بالتحقيق في قضية اعتداء على صحفي اثناء عمله المركز الخبري الوطني.

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