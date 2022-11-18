الاتصالات تعلن المضي في تأسيس شركة وطنية تتبنى الرخصة الرابعة للنقال

2022/11/18 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرةُ الاتصالات هيام الياسري مضيَ الوزارة في تأسيسِ شركةٍ وطنيةٍ مساهمة تتبنى الرخصةَ الرابعة للهاتف النقال ..

وأوضحت الياسري ان الوزارة شرَعت منذ بضعةِ أيام بالعمل على ما تم تضمينُه في البرنامج الحكومي وإنها ماضيةٌ في تنفيذه بتشكيلِ شركةٍ وطنية مساهمة تتبنى الرخصةَ الرابعة وتحسينَ خدمات الاتصالات الأخرى ..

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن خلال مؤتمره الصحفي الأخير تكليفَه الجهاتِ المعنية ووزارةَ الاتصالات إعدادَ دراسةٍ لإطلاق الرخصة الرابعة.

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