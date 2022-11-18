شاهد بالفيديو.. مقطع عفوي لطفلة يطلبون منها حرق علم العراق مقابل..

2022/11/18 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DEbKAhEKOzY

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