15 قتيلا في انفجار خزان غاز في السليمانية بالعراق

2022/11/18 | 16:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني ظهر اليوم الجمعة من انتشال آخر جثة من تحت أنقاض مبنى سكني شهد ليلة أمس انفجار خزان غاز لمنظومة تدفئة في مدينة السليمانية شمال شرق العراق.

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