العراق: انتشال 15 جثة من تحت ركام انفجار السليمانية

2022/11/18 | 16:55 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، أنه تم انتشال 15 جثة من تحت ركام الانفجار الذي وقع ليل أمس في المدينة، مؤكدة أنه لم تتبق أي جثة تحت الأنقاض.وأوضح مدير الدفاع المدني في السليمانية، العميد ديار إبراهيم، في مؤتمر صحافي، أنه "تم انتشال 15 جثة من تحت أنقاض ركام الانفجار"، مؤكداً أن "سبب الانفجار تسرب الغاز".وأضاف، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية (واع) من موقع الحادث: "عملنا منذ الساعة السابعة من مساء أمس وحتى الآن، ولم تتبق أي جثة بعد إخراج آخر جثة من تحت الأنقاض".

وسجّلت المحافظة ليل أمس وقوع ضحايا بانفجار منظومة غاز في منزل سكني، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى، وتهديم 3 منازل، بحسب ما أكده مسؤولون في المحافظة.

🔴 عـــــــــــاجل :: الانانهيار منزل نتيجة انفجار بمحافظة السليمانية.



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— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) November 17, 2022

وكان بيان لوزارة الصحة في الإقليم، صدر صباح اليوم الجمعة، قد أكد أن "حصيلة انفجار منظومة غاز التدفئة في أحد المنازل في حي كازينو بمدينة السليمانية بلغت 9 ضحايا من المدنيين، تراوحت أعمارهم بين 11 و55 عاماً، بينما أُصيب 13 آخرون بجروح، أربعة منهم حالتهم الصحية غير مستقرة"، مؤكدة أن "أكثر من 13 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين".

وأضافت أنها "وجهت المراكز الصحية القريبة من محل الحادث بعلاج المصابين".

من جهته، قال ضابط في أسايش (أمن) السليمانية، مشترطا عدم ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، إن "الانفجار ضخم جداً، وإن تحديد ما إذا كان متعمداً أم لا غير ممكن الآن".



وأشار إلى أن "التحقيق يجري على مستوى عالٍ، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية اليوم أو غداً على أبعد تقدير".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني قد وجّه محافظة السليمانية والمؤسسات الحكومية المعنية بإجراء تحقيق دقيق وسريع حول حادث الانفجار.

من جانبه، أعلن محافظ السليمانية هڤال أبو بكر حالة الحداد في المحافظة لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا التفجير.

وكانت الأجهزة الأمنية والصحية وفرق الدفاع المدني في السليمانية قد استنفرت منذ ليل أمس بموقع الانفجار، وأكدت دائرة طوارئ السليمانية أن 10 فرق إنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، لإخلاء المواطنين من مكان التفجير.

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